Cornigliano, appartamento in fiamme in via Agosti: palazzo evacuato

Un incendio è scoppiato martedì mattina in un appartamento di via Agosti, sulle alture di Cornigliano.

Le fiamme sono divampate all'ultimo piano di un palazzo che è stato evacuato dai vigili del fuoco per consentire le operazioni di spegnimento. L'intervento è complicato dalle strette strade che portano al palazzo, e che ostacolano il passaggio dei mezzi di soccorso.

La polizia Locale, presente sul posto, ha chiuso per questo sia via Agosti sia via Sandulli, deviando il traffico.