Va a gettare l'immondizia e trova un gatto abbandonato vicino al cassonetto

Come ogni giorno, è andato a gettare l'immondizia nei cassonetti di via Coronata a Cornigliano. E proprio vicino ad un cassonetto, chiuso in un trasportino, c'era un gatto che era stato abbandonato poco prima.

La segnalazione è arrivata alla Croce Gialla che è intervenuta sul posto: il micio apparentemente in buona salute ma spaventato è stato portato al canile Monte Contessa sulle alture di Sestri. Si tratta dell'ennesimo caso di abbandono di un animale, reato punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da mille a 10mila euro.

Questa volta è stato lasciato vicino ai rifiuti un gatto, chiuso in un trasportino (con diversi giri di nastro adesivo), probabilmente abbandonato in pieno giorno.