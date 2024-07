"In casa non ci sono più Ps5 e pc", ma la porta è integra

Anche questo fine settimana il rientro a casa per alcuni genovesi non è stato piacevole. Due le constatazioni per altrettanti furti da parte della polizia nella giornata di sabato 20 luglio 2024, uno consumato e l'altro solo tentato.

Il primo intervento in via del Commercio a Nervi, dove, dopo aver forzato la porta d'ingresso, non sarebbe stato asportato nulla. Bottino tecnologico invece in via Vetrano a Cornigliano dove una donna, rientrata a casa in serata, ha chiamato la polizia, sostenendo che in casa non c'erano più la Playstation 5 e un personal computer.

La scientifica non è intervenuta nemmeno in questo caso visto che la porta di casa, unico accesso all'abitazione, non risultava danneggiata. I ladri non avrebbero asportato altro. Indagini in corso.