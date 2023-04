Furto in casa, bottino da 5mila euro tra banconote e gioielli

I topi d’appartamento sono entrati in una casa a Cornigliano, in pieno giorno. La chiamata al 112 è arrivata prima delle 18 da una 29enne residente in via Baldovino Bigliati, che ha denunciato il furto di duemila euro in contanti e di oro e gioielli per un valore di tremila.

I ladri hanno manomesso la serratura della porta d'ingresso e hanno messo a soqquadro l'appartamento, il bottino è stato raccolto nella camera da letto.

Sono intervenute le volanti della polizia di Stato per raccogliere la testimonianza della ragazza ed elementi utili a rintracciare i malviventi che dopo il colpo si sono dati alla macchia. Al vaglio le immagini di videosorveglianza cittadina, mentre in casa nessuna telecamera installata che possa averli incastrati.