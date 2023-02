I due 18enni sorpresi a spaccare i vetri delle auto per rubare

Due saccheggiatori di auto sono stati arrestati dalla Polizia in via de Cavero a Cornigliano nella notte di venerdì 24 febbraio 2023. In manette due ragazzi di 18 anni per i reati di rapina impropria in concorso tra loro e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati inoltre denunciati per ricettazione in concorso e porto d’armi e oggetti atti a offendere, uno anche per lesioni personali aggravate e per aver dichiarato di essere minorenne alle forze dell'ordine.

Ad allertare la polizia è stato un residente della zona che ha sentito il rumore dei vetri infranti e dalla finestra ha visto i ragazzi che stavano spaccando i finestrini delle automobili parcheggiate per rovistare all’interno. Due agenti del commissariato di Cornigliano, che si trova a pochi passi, si sono precipitati sul posto e hanno intercettato i due giovanissimi. Uno ha cercato di nascondersi nell'abitacolo di una delle auto mentre l'altro è scappato in via Bertolotti.

Il primo, alla richiesta di uscire dal veicolo, ha spinto con un calcio la portiera contro uno dei due agenti, procurandogli un taglio sulla mano, per poi colpire l’altro. Il secondo, in fuga, è stato raggiunto all’altezza di un supermercato e ha spintonato la poliziotta intervenuta nel tentativo di divincolarsi dalla sua presa. Le perquisizioni hanno permesso di scoprire che il primo aveva con sé un coltello con una lama di 5 centimetri, un cacciavite e una pinza universale; nel suo zaino inoltre sono stati rinvenuti diversi oggetti alcuni dei quali sono stati riconosciuti come propri dai proprietari delle auto danneggiate.

Il secondo invece nascondeva nella tasca del giubbotto un cacciavite, un utensile appositamente modificato per forzare le serrature e una collana d’oro strappata da un lato. I due ragazzi sono stati accompagnati in Questura dove uno, per evitare conseguenze più gravose, ha finto di essere un minorenne nonostante le risultanze dei foto-riconoscimenti precedentemente effettuati dimostrassero la maggiore età. Secondo quanto disposto dal magistrato di turno sono stati portati nel carcere di Marassi in attesa della convalida.