Coronavirus, mangia la focaccia in strada con gli amici: sanzionato

Difficile resistere al richiamo della focaccia a Genova, ma in tempi di covid e in zona arancione la normativa vieta di consumare cibi e bevande in strada e di creare assembramenti.

Proprio come è successo venerdì mattina in via Cornigliano, dove la polizia locale è dovuta intervenire su segnalazione di alcuni cittadini per un capannello di sei persone.

Tra queste un uomo che stava mangiando un pezzo di focaccia; gli agenti lo hanno multato per inosservanza delle norme anti covid.