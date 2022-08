Scippa una coppia e si finge minorenne per evitare l'arresto

Ha strappato una collanina ad una 60enne a spasso con il marito in via Cornigliano, ma la coppia si è data all'inseguimento. Fermato, e sopraggiunte nel frattempo le volanti della polizia, lo scippatore ha nascosto la collana in una scarpa e ha dichiarato agli agenti di essere minorenne, sperando così di cavarsela con una denuncia.

Ma il ragazzo, di origine algerine, seppur molto giovane non aveva 16 anni: dopo il via libera del magistrato della procura dei minori, è stato portato all'ospedale Gaslini per gli accertamenti sull'età è infatti risultato essere maggiorenne.

Il falso minore è così finito in manette e la collanina riconsegnata alla signora.