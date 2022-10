Cornigliano, finiti i lavori nei giardini di via dei Sessanta e nella scuola Sbarbaro: cosa è stato fatto

Sarà una 'ricreazione speciale' quella dei bambini della scuola materna comunale Villa Dufour e della scuola primaria Sbarbaro, organizzata per il 21 ottobre alle 10,30. Una giornata di festa per la fine dei lavori che Società per Cornigliano ha realizzato presso i giardini pubblici di via dei Sessanta e all'interno della scuola primaria Sbarbaro.

In questi spazi, la società negli ultimi due anni ha realizzato interventi strutturali per mettere in sicurezza il piazzale antistante la materna, prima non fruibile dai bambini, ed è stata realizzata una nuova balaustra. Sono stati poi ripuliti e riqualificati i locali delle ex scuderie sottostanti l’edificio che saranno utilizzati nel futuro dai bambini.

Sono stati rese infine agibili - per essere utilizzate come mensa dai bambini della scuola primaria - le stanze di alcuni locali precedentemente inutilizzati, ed è stata realizzata una pensilina di protezione dei bambini nel percorso scuola-mensa.

Per quanto riguarda via dei Sessanta, la società ha realizzato una nuova entrata per rendere più sicuro l’accesso e l’uscita dal parco dei bambini e dei loro accompagnatori, ha realizzato una ringhiera di separazione della scuola con il parco e infine ha installato alcune telecamere perimetrali all’edificio, ad integrazione di quelle già esistenti, per rendere più sicura l’area.