Sottoposto all'obbligo di firma, continua a spacciare eroina

La polizia di Stato di Genova ha arrestato, in due distinte operazioni, un 25enne e un 20enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, quest'ultimo (qui la notizia) è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella prima operazione i poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Cornigliano hanno posto sotto osservazione l'abitazione del 25enne, riscontrando un sospetto viavai di persone sia di mattina che di pomeriggio.

L'indagine si è conclusa martedì pomeriggio, 18 ottobre, quando una pattuglia ha seguito il ragazzo mentre tornava dalla stazione dei carabinieri di Cornigliano dove si era recato per ottemperare all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Fermato per un controllo, il giovane è risultato in possesso di 275 euro (nascosti all'interno della tracolla, dei vari indumenti e della cover del cellulare), di cui non sapeva giustificare il possesso, essendo privo di un'occupazione.

Si è proceduto poi alla perquisizione della sua abitazione dove sono stati scoperti, nascosti tra i vestiti, tre bilancini elettronici e 13 involucri contenenti in totale più di 11 grammi di eroina. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L'autorità giudiziaria ha disposto il processo per direttissima.