Incidente sul lavoro, 40enne cade in un container pieno di ghiaccio

Un uomo è caduto dentro un container pieno di ghiaccio ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Genova.

L'incidente è avvenuto questa notte, martedì 5 dicembre, alle 2 circa, in un centro di prodotti ittici a Cornigliano. Il 40enne, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio finendo nell'acqua gelata.

Ha riportato uno shock termico e rischiato l'ipotermia ma i tempestivi soccorsi hanno evitato il peggio.