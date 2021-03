Rimozione auto abbandonate: doppietta di mezzi sequestrati e relitti da rottamare a Cornigliano

I vigili della polizia locale sono impegnati in un'operazione richiesta dai cittadini per la vivibilità e il decoro urbano

Proseguono le operazioni di rimozione delle carcasse delle auto abbandonate da parte della polizia locale. Oggi il distretto Medio Ponente è intervenuto in via Brighenti e via Bigliati, a Cornigliano.

Due veicoli sono stati sequestrati e rimossi perché privi di assicurazione, due relitti, anch'essi portati via dal carro attrezzi, sono stati portati nel centro di raccolta per lo smaltimento.

In totali i vigili hanno elevato 18 sanzioni per divieto di sosta a veicoli posteggiati in zone non consentite, tra cui una rimozione per un mezzo che intralciava la pulizia di Amiu.

I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni per liberare il quartiere dai veicoli abbandonati, alcuni usati anche come giaciglio dai senza fissa dimora, così come segnalato e chiesto dai cittadini per la vivibilità e il decoro della zona.