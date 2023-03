Uno blocca il traffico senza motivo e l'altro inveisce contro i passanti

Nel corso dell'attività di controllo del territorio i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato tre persone, di cui un 19enne a Rapallo con l'accusa di spaccio di droga.

Nel centro storico, in via di Sottoripa, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un algerino di 30 anni con pregiudizi di polizia, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di hashish a un egiziano. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori grammi della stessa sostanza e di 400 euro provento dell'illecita attività.

In via Cornigliano è stato segnalato uno straniero, che, senza alcun motivo, bloccava il traffico veicolare. I carabinieri, appena arrivati, sono stati minacciati di morte dal 40enne ecuadoriano con pregiudizi di polizia, che ha opposto attiva resistenza.

Inoltre è stato denunciato un italiano di 50 anni con pregiudizi di polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, continuava a inveire contro i passanti nonché contro i carabinieri giunti sul posto per poi spintonare i militari nel tentativo di sottrarsi all'identificazione.