Ex Ilva, assemblea e corteo a Cornigliano

Assemblea e corteo questa mattina, 19 novembre 2021, per i lavoratori ex Ilva di Genova. I manifestanti, un centinaio, dopo aver percorso le vie di Cornigliano e aver temporaneamente bloccato via Guido Rossa, hanno valutato l'ipotesi di dare vita a un presidio sotto la direzione dell'azienda, su proposta del rappresentante dell'Usb, Fabio Ceraudo, che però non è presente in consiglio di fabbrica.

"Dallo sciopero del 10 novembre stiamo aspettando che il ministro Giancarlo Giorgetti ci convochi e rispetti i patti - spiega Armando Palombo (Fiom) - aspettiamo, ma non ne possiamo più. Iniziamo a dirlo da Genova, ma sono in programma assemblee anche in altre fabbriche. Il governo dov'è? In tutta Europa, i governi si mettono d'accordo con Mittal per piani miliardari sulla transizione energetica. Qui il governo è pure azionista, ma sta in silenzio".

Diverse le rivendicazioni dei lavoratori: "L'obiettivo non è fermare la produzione - spiega ancora Palombo - in questo stabilimento non c'è un euro di investimento serio, gli impianti sono ai minimi. A Genova siamo sotto organico di 30, la gente in cassa deve rientrare".

"Oggi i delegati e l'assemblea hanno preso una posizione chiara contro il governo - prosegue Palombo - la protesta finisce alle 11, si va in mensa e basta. Poi, se qualcuno ha altre idee, le metta in pratica. Io in passato l'ho fatto, anche se non tutti i sindacati erano d'accordo".

"Noi non mischiamo la campagna elettorale con il nostro futuro. Non ho amici da difendere al governo, ma solo i lavoratori che mi hanno eletto", conclude Palombo, con evidente riferimento allo stesso Ceraudo, che è anche consigliere comunale del Movimento 5 stelle.