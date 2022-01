Deve girare alla larga dalla ex, ma si presenta a casa sua: arrestato

Fermato per un controllo, ha ammesso che si stava dirigendo a casa della ex compagna, seppur sottoposto ad allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex e divieto di comunicazione con lei. Il 35enne è stato fermato poco dopo la mezzanotte di giovedì 13 gennaio 2022 da una pattuglia del commissariato Cornigliano e, dopo gli accertamenti, arrestato.

Lo scorso ottobre il 35enne aveva aggredito la ex con calci e pugni nel tentativo di entrare in casa, non riuscendoci aveva poi cominciato a lanciare dei grossi sassi contro le finestre dell'appartamento.

I poliziotti del commissariato Cornigliano lo avevano rintracciato e denunciato, attivando il codice rosso. Il 35enne è stato processato per direttissima questa mattina.