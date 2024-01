Botta in testa e violenza al culmine di una lite: intervento dei carabinieri

Un 55enne originario dell'Albania è stato denunciato dai Carabinieri a Cornigliano per lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti per la segnalazione di un litigio per futili motivi, al culmine del quale il 55enne ha colpito alla testa, con un oggetto contundente, un 24enne colombiano.

Durante il weekend dell'Epifania i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato un controllo straordinario sul territorio della Città Metropolitana di Genova. Tre persone sono state arrestate tra Genova e Chiavari (a questo link il nostro articolo), tra questi un giovane che ha spaccato il vetro dell'auto di una pattuglia durante un controllo in via Buranello.

Sono scattate anche diverse denunce. Ad Arenzano è finito nei guai un uomo sorpreso con due coltelli in stazione, in via Canevari due ubriachi sorpresi a danneggiare un distributore automatico. Sorpresi anche tre ladri tra via Venti Settembre e la zona del Lagaccio.

