Ventenne aggredisce due fratelli con una bottiglia di vetro

Intorno alle ore 10 di domenica 20 settembre 2020 presso i giardini Melis a Cornigliano la polizia ha denunciato un 20enne peruviano per lesioni personali aggravate.

Il ragazzo in mattinata ha avvicinato due fratelli con i quali in passato c'erano già stati degli screzi e li ha aggrediti brandendo una bottiglia in vetro che nella collutazione si è infranta.

Una delle due vittime, un 29enne ecuadoriano, è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo per alcune escoriazioni al volto.