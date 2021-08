Prende a pugni in faccia una donna per rapinarla, arrestato dalla polizia

Violenta aggresione ieri sera dopo le 22 in via Ansaldo a Cornigliano dove sono intervenute le volanti della polizia.

Alla scena hanno assistito l'autista di un bus in transito e una passeggera: un uomo incappucciato stava strattonando una ragazza, prendendola per i capelli e colpendola con pugni in faccia nel tentativo di sottrarle la borsa

Il conducente del bus non è rimasto a guardare e ha fermato subito la corsa, aprendo le porte per permettere alla vittima di rifugiarsi all’interno, lasciando l’aggressore sul marciapiede.

Agli agenti è stato subito indicato il 27enne, che si stava allontanando in direzione Largo Jurse ed è stato prontamente fermato e condotto in Questura.

La giovane è stata refertata a Villa Scassi con 10 giorni di prognosi per i traumi subiti, il rapinatore è stato giudicato con rito direttissimo questa mattina per tentata rapina.