Accoltellato per strada e portato in ospedale

Un uomo è stato accoltellato all'addome per strada in via Cornigliano poco prima delle 7 di lunedì 20 novembre 2023.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenute l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena, oltre ai carabinieri.

Mentre il ferito veniva giudicato non in pericolo immediato di vita e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per tentare di ricostruire la vicenda.

Articolo in aggiornamento.