Coltellate al bar prima della partita: tre feriti e un arrestato

Una persona è stata arrestata in seguito allo scontro di sabato sera a Cornigliano: qui, in un locale che trasmetteva la partita di calcio tra Italia e Albania, poco prima del fischio di inizio due spagnoli si sono avvicinati iniziando a insultare gli italiani.

Ne è nato un parapiglia e dalle parole si è presto passati ai fatti: i due spagnoli, secondo quanto ricostruito, hanno accoltellato tre persone poi portate all'ospedale Galliera in condizioni per fortuna non gravi. Sul posto la Croce Azzurra di Fegino, la Croce Verde Praese, i Volontari Soccorso Fiumara e l'automedica Golf 1. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

La coppia di violenti si è subito data alla fuga ma grazie all'intervento della polizia di Stato è stata rintracciata poco lontano: uno dei due, un 32enne, è stato arrestato.