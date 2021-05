Malore nel Parco delle Cinque Terre, 50enne salvata dal Soccorso Alpino

Paura martedì pomeriggio per una donna colta da un malore nel Parco delle Cinque Terre. La 50enne si trovava lungo il sentiero tra Corniglia e Volastra quando ha avuto una crisi ipoglicemica che l'ha portata a perdere i sensi. Sono stati i sanitari del soccorso alpino Liguria e del 118 a raggiungerla e a prestarle le prime cure per stabilizzarla e permetterle di riprendersi.

Nel frattempo era già decollato Grifo, l'elicottero del 118, che, dopo il primo intervento sanitario, ha provveduto a recuperare la donna che è stata trasportata in una piazzola in sicurezza. Dopo una seconda visita la donna ha rifiutato il ricovero in ospedale.

I soccorritori l'hanno riaccompagnata a casa.