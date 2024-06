Coppia massacrata a colpi di roncola dall'ex della figlia: migliorano le condizioni

Migliorano le condizioni dei due coniugi aggrediti domenica 9 giugno 2024 nella loro casa a Celesia di San Colombano Certenoli dall'ex della figlia. I due erano stati massacrati a colpi di roncola.

L'ultimo bollettino dell'ospedale San Martino riferisce che l'uomo, 62 anni, è stato trasferito presso il reparto di Neurochirurgia, diretto dal professor Gianluigi Zona, in discrete condizioni di salute, Per la donna di 65 anni verrà invece valutata nella giornata odierna possibile dimissione dalla terapia intensiva in un altro reparto di degenza, dopo consulenza maxillo-facciale. La donna è stabile, sveglia e cosciente.

Nel frattempo, dopo l'arresto, si trova in carcere Andrea Bandini, con l'accusa di duplice tentato omicidio. Il 25enne è stato interrogato nei giorni scorsi dal pubblico ministero e si va verso la richiesta di una perizia psichiatrica. Sembra che l'uomo non avesse accettato la fine della relazione con la figlia della coppia e avesse anche cominciato a tempestarla di messaggi, fino ad arrivare anche alle minacce. Durante l'aggressione ha anche ucciso il cane di famiglia.

