Coppia massacrata dall'ex della figlia: dopo 12 ore di intervento entrambi ancora in rianimazione

Sono ricoverati in rianimazione, con prognosi riservata, i due coniugi aggrediti domenica sera nella loro casa di San Colombano Certenoli dall'ex della figlia.

L'ultimo bollettino dell'ospedale San Martino riferisce che le condizioni dei due - rispettivamente di 62 e 65 anni - sono stabili nella loro gravità. Entrambi sono stati sottoposti a un complesso intervento chirurgico che ha richiesto l'impiego di un'equipe multidisciplinare composta dai neurochirurghi del professor Gianluigi Zona, dai chirurghi della mano diretti dalla dottoressa Stefania Briano e del team maxillo-facciale di Bernardo Bianchi. L'operazione, molto complessa, è durata 12 ore.

Nel frattempo si trova in carcere l'ex della figlia della coppia, Andrea Bandini, il 25enne che ha massacrato i due coniugi a colpi di roncola e ucciso il loro cane. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione con la figlia dei due e le aveva anche mandato messaggi insistenti e minacciosi nei confronti dei suoi affetti. Poi l'agguato ai genitori di lei e il furto di una delle loro auto per scappare. Poco dopo, però, in preda all'agitazione è uscito fuori strada ed è scappato nei boschi fino a cercare nascondiglio in un rifugio. Ma i carabinieri lo hanno trovato e arrestato.