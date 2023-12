L'appello del canile del Gazzo: "Servono coperte, dove portarle"

"Abbiamo urgente bisogno di coperte in lana e pile, le nostre scorte stanno finendo". Il canile del Gazzo ha lanciato l'appello sui social chiedendo un aiuto a tutti i genovesi e agli amici degli animali. "Potete portarle direttamente in canile in Salita Superiore Cataldi 38 b - spiegano ancora i volontari - o lasciarle presso i nostri punti raccolta". Di seguito l'elenco completo diffuso sui social dal canile.

Voltri-Pra'

L'Isola dei Tesori - via Fusinato 2

Pelosi Store - via alla Chiesa di Pra 11R

L'Isola dei Tesori -via Voltri 9

Pegli-Sestri Ponente

Bar Franca - piazza Rapisardi 25R

Timbuctu - via C. Menotti 9

Lavanderia Monica - viale C. Canepa 16

Dream Hair - viale C. Canepa 10

Petmark - via dei Costo 9

Cornigliano-Sampierdarena

Crema e cioccolato - via Nino Cervetto 49/51R

Spazio Danza - via A. di Bozzolo 1

Albaro

Just Football - piazza Henry Dunant 4/20

Riparazioni sartoriali da Anna - viale Cambiaso 9R

Pontedecimo

• Bar Margherita - piazza Pontedecimo 15

Certosa e Rivarolo