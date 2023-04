Cooperativa Lanza del Vasto: stipendi tagliati senza preavviso, scatta lo sciopero

L'Unione sindacati di base ha indetto una giornata di sciopero per martedì 4 aprile 2023 per lavoratrici e lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto. "Con un'asettica comunicazione inviata il giorno dopo la data di scadenza del pagamento degli stipendi - spiega Usb -, gli oltre 500 lavoratori della cooperativa hanno appreso che i loro emolumenti del mese di febbraio venivano pagati solo parzialmente e senza alcuna indicazione circa il pagamento del saldo".

"Una modalità sconcertante e inaccettabile - prosegue Usb - anche a fronte degli impegni assunti dalla direzione della cooperativa nell'incontro che si tenne in Prefettura a Gennaio, quando la crisi di Lanza del Vasto deflagrò in tutta la sua gravità con la comunicazione di impossibilità del pagamento dello stipendio di Dicembre e di rateizzazione della tredicesima".

"Questa ennesima inadempienza - continua il sindacato - conferma inoltre tutti i timori sulla reale situazione di Lanza del Vasto e sulla tenuta dei livelli occupazionali e salariali, oltre a dare un'ennesima dimostrazione della scarsa affidabilità e chiarezza della direzione".

"Una situazione di estrema gravità - spiega il sindacato - per le pesanti ripercussioni sia su lavoratrici e lavoratori sia sui numerosi servizi essenziali gestiti dalla cooperativa nel settore sociale, assistenziale e sociosanitario. Peggiorano infatti a vista d'occhio anche le condizioni di lavoro nei servizi e nelle strutture, viste le crescenti difficoltà dell'azienda a far fronte alle necessità quotidiane e a porre rimedio alle numerose criticità accumulate negli anni".

"La crisi di Lanza del Vasto - prosegue la nota di Usb - investe però anche le istituzioni e gli enti locali che affidano i servizi gestiti dalla cooperativa e dovrebbero esercitare una funzione di controllo. Servizi essenziali e indispensabili per minori, anziani e in generale per soggetti in situazione di difficoltà non possono trovarsi in questa situazione di incertezza e precarietà".

"A oggi solo il profondo senso di responsabilità di lavoratori e lavoratrici hanno permesso di garantire continuità nelle prestazioni e nell'assistenza. La pazienza ora si è esaurita. Servono chiarezza, risposte e soprattutto garanzie su stipendi, occupazione e continuità dei servizi. Per questo Usb - conclude la nota - ha indetto una prima azione di sciopero martedì 4 aprile 2023 chiamando lavoratrici e lavoratori a mobilitarsi per ottenere risposte e garanzie dalla direzione e dalle istituzioni".