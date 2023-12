Difficile convivenza tra pedoni e ciclisti, Campora: "Più polizia locale ed eventuale spostamento della ciclabile"

Una maggiore presenza della polizia locale per far convivere ciclisti e pedoni, specialmente nei momenti in cui c'è un maggior afflusso di turisti che affollano determinate aree della città come il Porto Antico. Questa è la risposta dell'assessore alla Mobilità Matteo Campora all'interrogazione di Vincenzo Falcone (FdI) in consiglio comunale.

"Si assiste sovente - spiega Falcone - specie nei weekend, a molteplici litigi tra turisti, pedoni costretti a camminare in fila indiana e ciclisti che sfrecciano tutta velocità. Bisognerebbe verificare se in zona le strisce già tracciate a terra nell'area dall'Acquario al Museo del Mare, risultino ancora adatte ai flussi di ciclisti e pedoni. Se un pedone che non ha uno spazio idoneo dovesse urtare accidentalmente un ciclista causandogli una rovinosa caduta, dovrà risarcire il danno". Dall'altra parte ci sono i ciclisti che, a fronte di un numero elevato di pedoni, dovrebbero scendere e spingere a mano la bicicletta, cosa che non sempre avviene.

Quindi i provvedimenti: "Per prima cosa - ha annunciato Campora - abbiamo chiesto una maggior presenza della polizia locale, soprattutto nei momenti di più affluenza. Nel contempo ho chiesto alla all'ufficio che si occupa della smart mobility di valutare delle alternative come spostare la ciclabile direttamente su via Gramsci. Peraltro entro fine dicembre verranno inaugurate velostazioni proprio in via Gramsci".

Si è tornati a parlare di piste ciclabili poco dopo, con le interrogazioni dei consiglieri Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro) e Alberto Pandolfo (Partito Democratico) sulle zone di Albaro e Sturla: "I lavori di realizzazione delle bike-lane in corso - ha puntualizzato Campora - termineranno entro la metà di gennaio e sono il frutto di un’ordinanza che, prima di essere pubblicata, è stata condivisa con i Municipi competenti e con Fiab Genova".