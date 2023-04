Accoltellamento ragazzina in via San Luca, il giudice convalida il fermo

Dopo l'accoltellamento di una 16enne in via San Luca mercoledì scorso, è stato convalidato l'arresto del ragazzo di 19 anni accusato di tentato omicidio, che dunque resta nel carcere di Marassi. Il giovane, di fronte al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 6 di mercoledì 12 aprile, quando le volanti della polizia sono intervenute insieme al 118 rispondendo alla chiamata di soccorso della minorenne che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Gli agenti delle volanti hanno bloccato e accompagnato in questura il 19enne che non si è allontanato dalla ragazza ferita. Si tratta di un diciannovenne di origini colombiane residente a Lavagna che, secondo il racconto della vittima, avrebbe tirato fuori il coltello senza un apparente motivo e l'avrebbe colpita. Tra i due ci sarebbe una relazione sentimentale.

I legali che seguono il giovane stanno ora valutando se, dopo gli esami tossicologici, ricorrere alla richiesta della perizia psichiatrica.