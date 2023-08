Timbrano davanti ai controllori e poi li aggrediscono, mamma e figlio denunciati

Due controllori Amt aggrediti da mamma e figlio sul bus. E' successo oggi pomeriggio, mercoledì 30 agosto, alle 15.30 sulla linea 36 in corso Magenta. I verificatori stavano svolgendo la loro mansione e hanno chiesto il biglietto ad un ragazzo e alla madre, che hanno obliteraro sfacciatamente davanti agli agenti.

Come risposta alla contestazione sono stati aggrediti: prima uno al volto, poi è toccato all'altro. Sono intervenute le forze dell'ordine.

Il sindacato Ugl-Fna "continua a ribadire la necessità di interventi straordinari vista la vera e propria emergenza aggressioni, purtroppo le risorse attuali non bastano per mettere in campo misure risolutive. Siamo in piena emergenza sociale e servono risorse per affrontare la situazione, vanno incrementati gli organici delle forze dell'ordine - comunica Roberto Piccardo segretario regionale Ugl-Fna - Per questo è altri motivi sciopereremo per 4 ore il giorno 18 settembre.

Siamo veramente allibiti che qualcuno continui a minimizzare e a dire che va tutto bene. Non è ammissibile andare a lavorare con la paura di essere aggrediti, così come non è ammissibile prendere un bus con la possibilità di essere coinvolti in risse. Lo sciopero che faremo è per la sicurezza è il benessere di cittadini e dipendenti".