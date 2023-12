La multa sul bus scatena la violenza: donna manda all'ospedale un controllore

Un controllore di Amt è stato aggredito da una donna alla quale stava facendo una multa perché priva di titolo di viaggio a bordo di un bus. È successo intorno alle ore 17 di giovedì 21 dicembre 2023 su un mezzo della linea 13, nel tratto finale di via Canevari. Il controllore, un uomo di circa 50 anni, è stato preso a calci, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Blu Castelletto e portato all'ospedale Galliera di Genova, missione del 118 partita in codice giallo e poi scesa a verde.

Secondo quanto riferisce il sindacato Orsa Tpl la donna aveva un abbonamento scaduto. Il dipendente di Amt ha fatto diversi controlli ma il citypass non era valido ed è scattata la sanzione. Reazione violenta con colpi al volto e calci mentre l'uomo cercava di tenersi a distanza, poi è stata chiamata la polizia che è intervenuta sul posto. La donna si era allontanata, ma è stata denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La segreteria di Orsa Tpl commenta: "Da molto tempo ci prodighiamo affinché questi episodi si riducano, essere aggrediti mentre si lavora non è accettabile; tanto si è fatto, ma evidentemente bisogna fare di più, la sensazione è che non si percepisca la gravità di un’aggressione a pubblico ufficiale, per la quale è prevista una pena da 6 mesi a 5 anni. Invitiamo pertanto il Comune ed Amt a partire da qui, con una campagna che possa informare con precisione sui rischi di questi eventi a bordo dei mezzi".