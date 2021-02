In giro di notte in auto senza patente, con un'amica e un tubo di ferro di quasi un metro

In compagnia di un'amica e in un orario non consentito (ore 1.15 di mercoledì 24 febbraio), è stato sorpreso in via Milano alla guida senza patente e in possesso di un tubo di ferro della lunghezza di 88 centimetri. Protagonista della vicenda un alessandrino di 57 anni, pregiudicato.

Gli agenti, dopo averlo trovato anche in possesso di circa 3 grammi di cannabis, lo hanno denunciato per possesso di armi e sanzionato come assuntore di droghe, per inosservanza al decreto anti covid (multata anche l'amica) e per guida senza patente.