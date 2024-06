Controlli della guardia costiera: 12mila euro di sanzioni in quattro mesi

Dodicimila euro di sanzioni per 14 casi di circolazione su strada con veicoli aventi carico superiore a quello consentito e un caso di guida senza patente: è il bilancio dei controlli effettuati da marzo a giugno dalla guardia costiera di Genova che hanno rispettato le norme di viabilità in area portuale. Non solo nel capoluogo ligure, ma anche nelle zone industriali dell'entroterra, estendendosi fino alle rive del lago Maggiore.

Nel corso delle varie operazioni sono stati controllati mezzi commerciali - per lo più autocarri carichi di merce di vario tipo e diverse auto private - tutti diretti all’imbarco su navi con destinazioni nazionali ed estere e cantieri navali.

L’attività ambientale in materia di controlli sul traffico di rifiuti, scarichi dei reflui di depurazione, vigilanza pesca, commercio e somministrazione di prodotti ittici nonché sulla nautica da diporto svolta lungo le coste del litorale genovese e del lago Maggiore nelle province di Verbania e Novara, ha condotto ad altrettanti importanti risultati con un totale di 130 ispezioni tra cantieri, depuratori e pescherie e l’accertamento di 8 reati per abusiva occupazione demaniale, un reato per deposito incontrollato di rifiuti con relativo sequestro penale di circa 85 metri cubi di rifiuti, 13 illeciti amministrativi per la violazione delle norme in materia di informazione ai consumatori in materia di alimenti e in materia scarichi e gestione dei rifiuti con il sequestro di mille sacchetti di plastica non conformi alla normativa, elevando sanzioni per un per valore totale compreso tra 60.000 e 100.000 euro.