VIDEO | Controlli ad alto impatto: un arresto, un negozio chiuso, 2 armi e 150 kg di alimenti sequestrati

Un arresto, 2 armi, 150 kg di alimentari e 50 grammi di droga sequestrati: è solo parte del bilancio del controllo straordinario ad alto impatto che si è svolto giovedì 21 marzo tra Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo.

Sul territorio si sono mosse tutte le forze di polizia, della polizia locale, ispettorato del lavoro e Asl 3, al fine di contrastare microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Sono stati svolti anche controlli presso alcuni negozi ed elevate sanzioni.

In particolare sono stati impiegati 255 operatori delle forze dell'ordine per controllare 1.493 persone. Sono 34 gli esercizi pubblici controllati di cui uno chiuso dai Nas e Asl, 18 le persone denunciate in stato di libertà, 4 gli arresti e 1 extracomunitario espulso accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri.

Sono state sequestrate due armi, tre veicoli, 150 chili di alimentari, 50 grammi di sostanze stupefacenti tra cui hashish, marijuana e cocaina.

L'azione messa in campo dalle forze dell'ordine, già sperimentata nei mesi scorsi nel centro storico e in altri quartieri, mira ad aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell'area metropolitana.

Il controllo straordinario ha riscosso anche l'apprezzamento del prefetto, comunicato al questore e ai comandanti delle altre forze di polizia.