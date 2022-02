False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, tre denunce

Continuano i controlli da parte carabinieri del comando provinciale, con la collaborazione dell'Inps e dei Caf, a carico di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi sono state denunciate tre persone, che, secondo quanto ricostruito, avevano alterato tramite omissioni e falsificazione la documentazione per poter ricevere il sussidio.

Si tratta di due genovesi di 20 e 25 anni, il primo ha comunicato nella dichiarazione unica al competente ufficio Inps una falsa residenza rispetto a quella attuale, il secondo ha omesso di avere pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti; infine un 45enne cittadino del Bangladesh che non ha comunicato di aver svolto un'attività lavorativa nel 2021.

Complessivamente hanno percepito oltre 13mila euro e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di percezione indebita di reddito di cittadinanza e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.