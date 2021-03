Controlli Polizia Stradale: senza cintura di sicurezza il 10% dei conducenti fermati

Tra 8 e 14 marzo la Polizia Stradale ligure ha messo in campo 121 pattuglie, controllato 692 veicoli e contestato 160 violazioni di cui 69 per mancato uso dei sistemi di ritenuta

La scorsa settimana, dall'8 al 14 marzo 2021, la Polizia Stradale della Liguria ha partecipato alla campagna congiunta di sicurezza stradale “Seatbealt”, promossa dal network europeo Roadpol con l’obiettivo di alzare gli standard di sicurezza, armonizzando l’attività di informazione, prevenzione e controllo anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte a livello europeo.

Scopo della campagna seatbealt è di verificare su tutte le arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e degli occupanti dei veicoli, che percorrono le nostre strade perché si sviluppi sempre di più la coscienza che in quel momento tutte le forze di polizia stradale stanno operando con le stesse modalità per lo stesso fine: garantire la sicurezza stradale.

Nella settimana dedicata a livello europeo al rispetto dell’uso delle cinture di sicurezza, la Polizia Stradale ligure ha messo in campo 121 pattuglie, controllato 692 veicoli e contestato 160 violazioni di cui 69 per mancato uso dei sistemi di ritenuta. I dati dimostrano che circa il 10 per cento dei veicoli controllati non faceva un corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, segno che, sebbene molto sia stato fatto grazie alle campagne di sensibilizzazione che impegnano da sempre la polizia stradale, ancora molto può essere fatto per diffondere la consapevolezza da parte degli utenti che il corretto uso di tutti i sistemi di ritenuta, compresi i seggiolini per i bambini, è importante e può servire a ridurre notevolmente le conseguenze degli incidenti stradali che tutti i giorni i poliziotti della stradale rilevano anche lungo le arterie liguri.