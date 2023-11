Operazione alto impatto delle forze dell'ordine: 2 arresti e 26 denunce

Due arresti, ventisei persone denunciate e tre cittadini extracomunitari espulsi, di cui due accompagnati alla frontiera. È il bilancio di un'operazione ad alto impatto svolta dalle forze dell'ordine nella giornata di giovedì 9 novembre. Gli agenti, ben 279 tra polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza, hanno passato al setaccio i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano.

Insieme alle forze dell'ordine anche i funzionari dell'Ispettorato territoriale del lavoro e della Asl per il controllo di 41 esercizi pubblici di cui uno chiuso dalle autorità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività interforze ha permesso di svolgere servizi mirati al contrasto di fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, oltre alla presenza di cittadini stranieri irregolari. In totale sono state 1.045 le persone identificate.

"La capillare azione messa in campo dalle forze dell’ordine, già sperimentata con un servizio ad 'alto impatto' effettuato il 5 ottobre scorso nel centro storico - spiega in una nota il prefetto - mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana".