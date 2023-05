Controlli sulle autostrade, scoperti automobilisti ubriachi e drogati

Nella sera di venerdì 12 maggio 2023, nella riviera del levante ligure, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti da parte della polizia di Stato.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di una campagna straordinaria di controllo della movida in viabilità autostradale e ordinaria ligure orientata a intercettare conducenti in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e contrastare il fenomeno della movida imprudente.

L'attività, svolta dalla polizia stradale di Genova, ha portato alla contestazione della violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada a carico di un conducente, con conseguente sequestro del mezzo, in quanto risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti; un altro è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza, con il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti dalla stessa.

L'attività di controllo del territorio ha portato infine al controllo di trentasette veicoli oltre che all'identificazione di 68 soggetti.