Grazie al fiuto di Constantin la polizia trova la droga in un bar

Servizio straordinario del territorio per il commissariato di Prè impegnato nel 'ghetto' del centro storico, già oggetto di diversi esposti per risse e spaccio di stupefacenti.

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Liguria, della squadra cinofili, insieme con i militari della guardia di finanza, gli operatori della

polizia locale e gli ispettori dell'Asl3 hanno svolto un’ attività mirata alla prevenzione, alla repressione dei reati e alla verifica degli esercizi commerciali.

Grazie al fiuto del cane Costantin è stata rinvenuta, occultata all’interno di un bar di piazza Santa Fede, una dose di hashish. Inoltre, a causa di gravi violazioni di norme igienico-sanitarie il titolare di una gastronomia senegalese è stato sanzionato con una multa di 4000 euro.

Durante i controlli sono stati poi identificati: un 36enne che non ha rispettato l'ordine del questore di Alessandria di abbandonare il territorio nazionale ed è stato pertanto denunciato; una ragazza di 22 anni è stata denunciata per ricettazione poiché trovata in possesso di un telefono rubato; due amici, entrambi titolari di un divieto di ritorno nel comune di Genova sono stati sorpresi in via del Campo ed entrambi sono stati denunciati per la violazione.