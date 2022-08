Senza cintura o con il telefono alla guida, raffica di multe

Nell'ambito della cooperazione internazionale tra le polizie promossa da Roadpol (European Roads Policing Network) l'Italia ha aderito alla campagna europea congiunta programmata nel periodo dal 26 al 28 agosto e denominata 'Safe Holiday', finalizzata al controllo.

L'operazione, articolata in fasi corrispondenti ai periodi di intenso traffico veicolare turistico, cioè di cosiddetto 'esodo' e 'controesodo', ha permesso di coniugare le tematiche del controllo del territorio con quelle proprie della sicurezza della circolazione stradale.

I controlli a cura della polizia stradale della Liguria hanno interessato, senza distinzione alcuna tra immatricolazione italiana o straniera e di fascia oraria, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci o di persone, e sono stati mirati alla verifica dello condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli (dispositivi di equipaggiamento e revisione periodica), sistemazione del carico, regolarità dei documenti di circolazione e osservanza dell'uso dei sistemi di ritenuta, in particolare quelli previsti per il trasporto dei minori.

I risultati conseguiti corrispondono a 277 veicoli controllati, di cui 71 sanzionati (se ne aggiungono 23 a due ruote, 13 sanzionati) e, per citare le condotte di guida più pericolose, sette conducenti sono stati sanzionati per avere fatto uso del telefono cellulare, tredici per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per guida senza patente e sei perché sprovvisti di copertura assicurativa. Le patenti e i punti ritirati sono rispettivamente 5 e 236.

I risultati saranno oggetto di attento confronto e discussione da parte degli organismi dell'Unione Europea.