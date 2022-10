Fine settimana di controlli per la Polstrada, otto patenti ritirate

Il fine settimana appena trascorso, ovvero quello dell'1 e 2 ottobre, ha visto la polizia di Stato ligure impegnata in diverse operazioni di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti nelle località maggiormente interessate dagli spostamenti di giovani diretti verso i locali della riviera.

La Polstrada ligure ha contestato nel weekend appena trascorso otto violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza di cui sei di carattere penale in quanto si trattava di conducenti a cui è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro, per gli stessi conducenti è scattato inoltre il ritiro della patente.

I risultati dei controlli dimostrano che sebbene molto sia stato fatto negli anni, bisogna implementare gli sforzi da parte di tutti per contrastare comportamenti che costituiscono una grande fonte di pericolo quale appunto mettersi alla guida dopo aver abusato di sostanze alcoliche.