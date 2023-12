Controlli nel centro storico (e non solo): ubriachezza, patenti ritirate, minori affidati a comunità

Come gia? avvenuto negli ultimi mesi, anche questo fine settimana i carabinieri hanno organizzato servizi integrati aggiuntivi nei vicoli del centro storico: sono state identificate oltre 100 persone, tra cui due minori stranieri non accompagnati che sono stati affidati a comunita? per l’accoglienza.

Una delle persone identificate nei caruggi, un cittadino senegalese di 30 anni, e? risultato essere irregolare sul territorio nazionale ed e? stato denunciato. Altri tre sono invece stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di hashish.

Infine, un genovese di 33 anni e? stato sanzionato per ubriachezza poiché si stava aggirando nei vicoli in grave stato di alterazione.

Controlli anche al di fuori di Genova: a Montoggio, per prevenire i comportamenti di guida in stato d’ebbrezza (causa primaria delle stragi del sabato sera) i carabinieri hanno controllato un’auto il cui conducente, un italiano di 27 anni, stava guidando con tasso alcolemico a un livello oltre il doppio del limite di legge. La patente di guida gli e? stata ritirata e l’uomo e? stato denunciato.