Scarsa pulizia e gravi violazioni su sicurezza alimentare: 10mila euro di multe a cinque locali

Nel fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, durante il quale sono state arrestate due persone. I militari, insieme al personale del Nas, della Asl e della Guardia di Finanza hanno anche controllato diversi esercizi commerciali sul territorio cittadino, cinque dei quali sono stati sanzionati.

Quattro per violazioni igienico sanitarie legate a carenze di pulizie e mancata applicazione dei manuali di autocontrollo, il quinto per gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare, per il quale è scattata anche la sospensione dell’attività. Complessivamente sono scattate multe per 10mila euro.

Durante l’ispezione, alcuni avventori sono anche stati trovati in possesso di cocaina e hashish, saranno segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti.