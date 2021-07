Guida in stato di ebbrezza, la polizia locale ritira 12 patenti in una sera

Sei le persone fermate alla guida di autoveicoli e sei in sella a motoveicoli tra Corso Aurelio Saffi, corso Maurizio Quadrio e corso Italia

Controlli stradali della polizia locale nella serata di domenica 18 luglio 2021, oltre alla ragazza di 15 anni denunciata perché sorpresa senza patente alla guida di uno scooter rubato, sono state ritirate ben dodici patenti per guida in stato di ebbrezza.

Dodici quindi le persone che sono state multate dagli uomini del reparto 'Pronto Intervento', del distretto territoriale Centro e del distretto territoriale Valbisagno: sei alla guida di autoveicoli e sei di motoveicoli tra Corso Aurelio Saffi, corso Maurizio Quadrio e corso Italia.

Sette persone avevano un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi per litro, cinque invece superiore a 0,5 (il limite di legge) ma non superiore a 0,8 grammi per litro. Tutte le patenti sono state ritirate.