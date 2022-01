Controlli misure anticovid: in questi giorni sanzioni e denunce

La polizia di Stato di Genova, nei giorni scorsi, ha effettuato numerosi controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle misure anticontagio, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e alle attività commerciali.

Nello specifico, nella serata di giovedì, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale in collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, hanno controllato un bar di corso Sardegna, un impianto sportivo di via Eridania e un locale di corso Saffi, verificandone le modalità d’accesso degli avventori, la presenza di dispositivi d’igiene e prevenzione nonché la cartellonistica obbligatoria. In tutti gli esercizi è stato constatato il rispetto della normativa vigente da parte di gestori ed avventori.

Venerdì pomeriggio, i poliziotti del Commissariato di P.S. Cornigliano, con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno svolto un servizio di monitoraggio in alcuni bar, sale gioco, ristoranti e parrucchieri ubicati a Sampieradena e zona Fiumara. In un bar di via Dottesio sono state contestate due sanzioni amministrative, rispettivamente a un avventore sprovvisto di green pass e al gestore che ne aveva omesso il controllo.

Inoltre, all’interno di una sala slot di via Molteni, è stato sanzionato un 34enne di origini rumene che ha esibito agli operatori un green pass intestato a un conoscente, fatto che ha fatto scattare anche la denuncia per il reato di sostituzione di persona.

Durante questo servizio sono stati controllati complessivamente 10 esercizi commerciali e verificati 81 green pass.

Infine, nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti delle volanti dell’Upg hanno sanzionato per l’inosservanza delle norme anticovid e per ubriachezza un 17enne che aveva cercato di introdursi all’interno di una discoteca di corso Italia nonostante il personale addetto alla vigilanza lo avesse allontanato poiché privo di mascherina, green pass e visibilmemnte alterato dai fumi dell’alcol.