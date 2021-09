Carabinieri, controlli anti-alcol: due automobilisti denunciati

Fine settimana di controlli per i carabinieri di Genova con diversi posti di blocco finalizzati a garantire una maggiore sicurezza stradale.

Complessivamente tra sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 i militari hanno controllato e identificato circa 300 persone e quasi 200 autoveicoli. Due persone, fermate alla guida dei rispettivi veicoli e sottoposte ad alcol-test, sono state sorprese con un tasso alcolemico maggiore di quello consentito per legge (0.5 grammi per litro) e sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Le patenti sono state ritirate.

Le denunce scattano quando si ha un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,81 grammi per litro, tra 0,51 e 0,8 è prevista 'solo' la sanzione amministrativa.