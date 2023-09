Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, controlli estivi della polizia stradale: 51 denunciati

È di cinquantuno persone denunciate con altrettante patenti ritirate, oltre al sequestro del veicolo il bilancio del servizio volto a contrastare la guida sotto l’effetto delle sostanze alcoliche o stupefacenti, svolto durante l'estate dalla polizia stradale nella riviera ligure e nel centro cittadino; qui in particolare in corso Italia, zona interessata dal transito verso la movida genovese.

I controlli sono stati organizzati dagli agenti di polizia stradale diretti dal primo dirigente Paola Zappavigna insieme al personale sanitario, grazie a un camper attrezzato per le verifiche e la raccolta dei campioni salivari volti all’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. I servizi estivi sono stati svolti dalla sezione polizia stradale di Genova e dai reparti dipendenti, cioè dalla sottosezione di Genova Sampierdarena e dal distaccamento di Chiavari dal primo luglio al 29 agosto per il contrasto - come detto - dei fenomeni di guida in stato di ebrezza in riviera Ligure.

Nei servizi sono state controllati centinaia di automobilisti, per verificare, anche mediante l’ausilio di medici della polizia di Stato, lo stato psico-fisico dei conducenti. Questi servizi specifici si inseriscono nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e pattugliamenti in viabilità autostradale e ordinaria da parte della polizia stradale durante il periodo estivo che vede un aumento del traffico su tutte le direttrici.

L'età media delle persone denunciate è risultata essere di 37 anni, 17 le multe elevate per guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; trentuno le denunce penali per automobilisti trovati con un tasso superiore allo 0,8 g/l; una persona è stata invece fermata per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e contestualmente due giovani sono stati denunciati per possesso di oggetti atti a offendere come, ad esempio, coltelli.