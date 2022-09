Prodotti biologici, primo controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane

L’ufficio delle dogane di Genova 1 ha effettuato il primo controllo in Italia su prodotti biologici in applicazione del decreto 5 agosto 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che individua proprio l’Agenzia delle Dogane quale autorità di controllo competente per il settore degli alimenti e prodotti biologici.

I funzionari dell'agenzia della sezione operativa di Passo Nuovo, avvalendosi della consulenza del laboratorio chimico di Genova, hanno provveduto ad eseguire i controlli ufficiali su un carico di 21mila kg di semi di lino provenienti dal Kazakistan, sbarcati nel Porto di Genova, effettuando il campionamento dei prodotti.

L’Agenzia delle dogane, in virtù di questo provvedimento normativo, è ora competente a svolgere controlli sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione, ossia quelli che pur rispettando la normativa non possono ancora essere commercializzati come biologici, che entrano nell’Unione Europea da paesi terzi e destinati ad essere immessi sul mercato comunitario.

Per mezzo di questa attribuzione, l’Agenzia svolge tutti controlli: documentali, fisici e di identità per le partite di prodotti biologici e in conversione (prodotti candidati ad essere commercializzati come bio) destinati all’importazione nell’Unione. I cereali, le colture industriali e la frutta fresca e secca sono le categorie di prodotto biologico più importate, con un’incidenza rispettivamente del 30,2%, 19,5% e 17,0%.

I tassi di crescita più rilevanti nelle importazioni di prodotti biologici si sono avuti per la categoria di colture industriali (+35,2%), di cereali (+16,9%) e per la categoria che raggruppa caffè, cacao, zuccheri, tè e spezie (+22,8%). Tutti prodotti per i quali, prima che arrivino sulle nostre tavole, in concorrenza con la qualità del biologico italiano, è bene siano accuratamente verificati e controllati.

La vigilanza doganale condotta dall’ufficio delle dogane di Genova 1 rientra nelle costanti e continuative attività di monitoraggio condotte dall’Agenzia delle Dogane a tutela degli standard di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato UE contribuendo così a garantire una protezione efficace dei consumatori e dei cittadini.