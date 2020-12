Scarse condizioni igieniche e carni di dubbia provenienza: 28 negozi controllati e 18mila euro di multe

Maxi controlli nei negozi di alimentari di via Pre' nel mese di dicembre. Del reparto sicurezza urbana e antidegrado gli agenti della Polizia Locale impegnati nell'operazione.

Su 28 esercizi controllati, sono scattate 22 sanzioni per un importo totale di quasi 18mila euro.

In particolari gli agenti hanno settacciato: 21 esercizi di vicinato alimentari, 4 artigiani alimentari, 3 pubblici esercizi.

Diverse le violazioni amministrative, dalla più cara - 4mila euro per irregolare tracciabilità delle carni - alla più applicata: sei multe per scarase condizioni igieniche con segnalazione alla Asl.

Ecco l'elenco delle sanzioni per intervento:

1 normativa covid - persone all'interno che stazionano oltre il tempo necessario per l'acquisto (400 euro);

6 per le condizioni igieniche generali con segnalazione alla ASL per ulteriori adempimenti (1.000 euro);

2 per bilancia non revisionata (euro 500);

2 per mancato aggiornamento del manuale autocontrollo HACCP (euro 2.000);

1 per mancata apposizione del cartello del fumo (euro 440.00);

1 per pane venduto a pezzo invece che a peso (euro 516.33);

3 per mancata esposizione dei prezzi (euro 1.000);

1 per mancato conferimento oli vegetali alla ditta del consorzio di recupero (516.67);

1 per insegna non autorizzata (431);

1 per etichettatura irregolare nella tracciabilità delle carni (4.000);

2 per etichettatura irregolare della frutta (1100);

1 per legge reg 1/2007 omessa presentazione SCIA per il settore non alimentare (vendevano pentole oltre agli alimentari per cui sono in possesso di autorizzazione)

Inoltre dai controlli è emerso che un cittadino straniero lavorava in una delle attività senza permesso di soggiorno risultato scaduto e verrà segnalato ai sensi della legge sull'immigrazione. Per due attività commerciali verranno invece effettuati ulteriori accertamenti per quanto riguarda la regolarità della vendita di non alimentari unita a quelli del settore alimentare (pentole anche in questo caso). Infine, per un'altra attività sono in corso accertamenti relativi alla regolarità delle insegne.