Pattuglione in centro storico: 2 arresti, 14 denunce e 4 espulsi

Secondo le indicazioni del ministro Matteo Piantedosi in occasione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 12 settembre scorso, nella giornata di giovedì 5 ottobre 2023 è stata effettuata un'operazione cosiddetta 'alto impatto' nell'area del centro storico di Genova.

L'operazione ha visto l'impiego di tutte le forze di polizia, della polizia locale e la partecipazione dell'ispettorato territoriale del lavoro e della Asl, al fine di garantire un approccio integrato alle diverse criticità rilevate.

L'attività interforze ha permesso di effettuare mirati controlli in zone interessate da fenomeni di spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e abuso di alcol, note anche per la presenza di cittadini stranieri irregolari e di molteplici immobili in disuso.

Sono stati poi svolti specifici interventi di controllo presso gli esercizi commerciali e ricettivi ed elevate sanzioni. In particolare:

243 gli operatori delle forze dell’ordine impiegati per il servizio

622 le persone identificate e controllate

13 gli esercizi pubblici controllati, di cui uno chiuso dalla Asl

14 le persone denunciate in stato di libertà

2 le persone tratte in arresto, di cui una per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990)

4 i cittadini extracomunitari espulsi, di cui 2 accompagnati presso i Centri di permanenza per i rimpatri.

La capillare azione messa in campo dalle forze dell'ordine mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altri quartieri cittadini. Il prefetto ha espresso al questore e ai comandanti delle altre forze di polizia l'apprezzamento per l'attività svolta.