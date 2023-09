Maltratta ripetutamente la moglie, 35enne portato in carcere

Controlli dei carabinieri del comando provinciale genovese nel fine settimana. Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate dai militari.

Un 35enne originario del Marocco, con precedenti, è stato portato in carcere in seguito ai continui maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, un connazionale di 30 anni invece per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di una persona che era già stata minacciata in passato. Un imprenditore di 50 anni italiano, infine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per aver violato le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tre invece le denunce. Una studentessa 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata sorpresa con 15 grammi di hashish nei pressi della stazione ferroviaria di Campo Ligure. Un 25enne tunisino, invece, a Cogoleto. Dopo aver molestato una ragazza ha cominciato a prendere a bastonate le auto vicino alla stazione e poi ha cominciato a lanciare sassi contro i carabinieri (a questo link l'articolo completo). Durante i controlli stradali, infine, un italiano di 40 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico per quasi quattro volte superiore a quello consentito. La patente è stata ritirata ed è scattata la denuncia a piede libero.