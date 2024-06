Uno minaccia e spintona i carabinieri, l'altro scappa con un taglierino

Controlli dei carabinieri nel centro storico e due denunce nelle ultime ore.

Nel primo caso è finito nei guai un genovese di 49 anni, pregiudicato, che alla vista dei militari ha immediatamente allungato il passo cercando di dileguarsi nel dedalo dei vicoli. I carabinieri lo hanno inseguito e bloccato e trovato in possesso di un taglierino-cutter della lunghezza di 15 centimetri, è così scattata una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Nel secondo caso un 26enne originario del Ciad è stato invece denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato fermato per un controllo in via della Maddalena, ma ha reagito male. Prima ha minacciato i militari, poi ha cominciato a spintonarli, causandogli alcune lesioni. Alla fine è stato calmato ed è scattata la denuncia per la resistenza opposta.

