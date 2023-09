Ubriachi alla guida, tirapugni e droga: il bilancio del weekend dei carabinieri

Controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Genova nel fine settimana tra sabato 9 e domenica 10 settembre, per prevenire e contrastare i fenomeni del degrado urbano e gli incidenti stradali. Complessivamente sono stati controllati 14 veicoli e identificate 57 persone

I militari della stazione di Savignone, in coordinato con i militari della stazione di Genova San Fruttuoso, hanno denunciato a piede libero due conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Uno è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,85 g/l e un altro con 1,11 g/l. I carabinieri hanno anche denunciato un uomo, originario dell'Ecuador, trovato in possesso di un tirapugni in metallo, segnalato anche come assuntore di sostanza stupefacenti in quanto trovato con 0,9 grammi di marijuana.

Durante alcuni controlli svolti in Darsena sono stati inoltre denunciati a piede libero due italiani di 24 e 26 anni per detenzione di droga e divieto di ritorno nel territorio del Comune. Infine un 65enne italiano, destinatario del decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali emesso dall’ufficio di sorveglianza di Genova, è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Era stato condannato definitivamente per reati contro la persona.